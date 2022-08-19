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16:33 (мск), источник: © РИА Новости

РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории РФ».

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — уточняет ведомство.

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