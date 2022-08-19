Путин и Токаев встретились в Сочи

В ходе переговоров Токаев сообщил, что он рассчитывает на личное участие Владимира Путина в саммите Содружества Независимых Государств в октябре. В 2023 году Казахстан займет в СНГ место председателя.
По словам президента Казахстана, он настроен на то, «чтобы придать дополнительную динамику» сотрудничеству двух стран «во всех сферах». Он также заявил, что из-за специфики геополитической ситуации есть необходимость «сверки часов», чтобы давать правительствам России и Казахстана дополнительные поручения. Президент Владимир Путин заявил, что по всем направлениям сотрудничество России и Казахстана «движется в позитивном ключе».
Президент Казахстана считает торгово-экономическое сотрудничество двух стран успешным. Он напомнил, что Россия занимает первое место в товарообороте Казахстана. В 2021 году объем торговли между государствами составил $24,5 млрд. По словам Токаева, в 2022 году торговля идет «достаточно успешно», а промышленная кооперация «достигает серьезных результатов».
Лидеры двух стран встречались лично 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Касым-Жомарт Токаев отказался признавать Донецкую и Луганскую народные республики как «квазигосударственные образования». Позже Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, ограничивающего поставки отдельных товаров в Россию. На фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти экспортерами из России Токаев предложил наладить поставки в обход России.
12 июля президенты России и Казахстана поговорили по телефону. Пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что президенты оценили сотрудничество двух стран как удовлетворительное.