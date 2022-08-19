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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили по телефону Запорожскую АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. По информации на сайте Кремля, это был их первый разговор с 28 мая. Как сообщила пресс-служба, в ходе беседы президенты «отметили важность скорейшего направления» на Запорожскую АЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Российский президент выразил готовность содействовать этой миссии. Французская версия разговора пока не приводится.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин заявил Эмманюэлю Макрону, что украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят «масштабной катастрофой». По его словам, важно скорее направить миссию МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку вокруг АЭС.

Лидеры двух стран также обсудили сделку по вывозу украинского зерна, заключенную в Стамбуле 22 июля. Президент России отметил, что для экспорта российской продукции из черноморских портов «по-прежнему сохраняются препятствия».

Кроме того, Владимир Путин пригласил экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке. 29 июля агентство «РИА Новости» сообщило, что здание СИЗО № 120 в Еленовке было полностью уничтожено при обстреле, а содержавшиеся там украинские военнопленные погибли.

Президенты «условились продолжить контакты» по этим вопросам.

После начала военной операции на Украине президенты России и Франции регулярно созванивались. В основном инициатором переговоров был Макрон. Последний раз президенты общались по телефону 28 мая.

Тогда в беседе также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц. Они обсуждали экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России. Владимир Путин говорил, что экспорт этой продукции возможен только при условии снятия санкций.

5 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал длительный перерыв в телефонных переговорах лидеров двух стран. По его словам, главы государств созвонятся только в случае необходимости, которой пока нет.

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