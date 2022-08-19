21:33 (мск), источник: Ведомости
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам
Власти Греции и Кипра не поддерживают введение запрета на выдачу россиянам туристических виз, пишет Politico.
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Так, в МИД Кипра рассказали изданию, что на острове проживает немало русских, а в Лимассоле, где проживает их большая часть, русскоговорящие составляют почти 20% от населения города. Власти не хотят препятствовать общению этих людей со своими родными и друзьями, подчеркнули в МИДе. Помимо этого на Россию приходится порядка 25% от общего турпотока. Кроме того, к Кипру, пишет Politico, растет интерес российских и белорусских предпринимателей, преимущественно из сферы IT.
Аналогичной позиции придерживаются и Афины, отмечает издание. Так, по имеющимся данным, в июле был зафиксирован резкий прирост числа туристов, прибывающих из Турции (+177% по сравнению с июлем доковидного 2019 г.), а также из Сербии (+257%). Большинство этих туристов — из России, считают в Греции, указывая на то, что турки обычно прибывают в страну по воде, а сербы — на автомобилях.
Накануне представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге
Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.