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22:20 (мск), источник: © РИА Новости

Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 775 миллионов долларов, сообщил Белый дом.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств Министерства обороны на сумму до 775 миллионов долларов… в целях оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме, который хозяин Белого дома направил главе дипведомства США Энтони Блинкену.

Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.

Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят «изменить ситуацию на поле боя» в южных и восточных частях страны.

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