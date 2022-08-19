Байден поручил выделить Киеву военную помощь на 775 миллионов долларов

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств Министерства обороны на сумму до 775 миллионов долларов… в целях оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме, который хозяин Белого дома направил главе дипведомства США Энтони Блинкену.
Как заявила в пятницу на брифинге для журналистов высокопоставленная представительница Пентагона, США в рамках нового транша военной помощи намерены поставить Киеву разведывательные беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другие вооружения.
Помимо этого, в Пентагоне объявили, что изучают возможности поставок Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят «изменить ситуацию на поле боя» в южных и восточных частях страны.