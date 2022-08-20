Военная помощь США Украине превысила $10 млрд при Байдене

«Этот пакет доводит общий объем военной поддержки Украине примерно до $10,6 млрд с начала работы данной администрации», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа. Он отметил, что в общей сложности Киеву оказывают помощь около 50 стран из числа союзников и партнеров США.
Госсекретарь пообещал продолжать поддержку Украины. Он отметил, что направленное Киеву вооружение «тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».
Как сообщалось ранее, новый пакет помощи на $775 млн включает в себя беспилотники Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другое вооружение. Пентагон также изучает возможность поставок Украине новых разновидностей вооружения, заявлял на брифинге представитель ведомства.