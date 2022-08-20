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05:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Военная помощь США Украине превысила $10 млрд при Байдене

Администрация президента США Джо Байдена направила на Украину больше $10 млрд военной помощи с начала своей работы, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Накануне, 19 августа, был одобрен новый пакет на $775 млн.

Источник: AP 2022

«Этот пакет доводит общий объем военной поддержки Украине примерно до $10,6 млрд с начала работы данной администрации», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа. Он отметил, что в общей сложности Киеву оказывают помощь около 50 стран из числа союзников и партнеров США.

Госсекретарь пообещал продолжать поддержку Украины. Он отметил, что направленное Киеву вооружение «тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Как сообщалось ранее, новый пакет помощи на $775 млн включает в себя беспилотники Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другое вооружение. Пентагон также изучает возможность поставок Украине новых разновидностей вооружения, заявлял на брифинге представитель ведомства.

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