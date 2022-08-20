«Ситуация радикально изменится»: Киссинджер спрогнозировал, чем закончится конфликт на Украине

«Он (конфликт. — Прим. Лайфа) должен завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершении останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определённые отношения с НАТО сохранятся», — высказался Киссинджер.
Он заявил, что предложение Украине вступать в НАТО было ошибкой, но добавил, что «это уже в прошлом». Бывший госсекретарь США предостерёг от затягивания конфликта и предположил, что есть риск его перерастания в нечто «больше похожее на Первую мировую войну» с растущей эскалацией.
«Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры», — сказал Киссинджер.
Он считает, что затем странам НАТО следовало бы выстраивать отношения с Россией, чтобы она осталась частью Европы, а не стала «форпостом Китая».
Как сообщал Лайф, ранее Киссинджер заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Бывший госсекретарь США добавил, что геополитика сегодня требует «никсоновской гибкости», чтобы помочь разрядить конфликты между Штатами и Китаем.