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04:21 (мск), источник: Life.ru

«Ситуация радикально изменится»: Киссинджер спрогнозировал, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, и после них ситуация радикально изменится. Таким прогнозом поделился бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он высказал своё мнение в подкасте корреспондента CNN Дэвида Аксельрода.

Источник: AFP 2022

«Он (конфликт. — Прим. Лайфа) должен завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершении останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определённые отношения с НАТО сохранятся», — высказался Киссинджер.

Он заявил, что предложение Украине вступать в НАТО было ошибкой, но добавил, что «это уже в прошлом». Бывший госсекретарь США предостерёг от затягивания конфликта и предположил, что есть риск его перерастания в нечто «больше похожее на Первую мировую войну» с растущей эскалацией.

«Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры», — сказал Киссинджер.

Он считает, что затем странам НАТО следовало бы выстраивать отношения с Россией, чтобы она осталась частью Европы, а не стала «форпостом Китая».

Как сообщал Лайф, ранее Киссинджер заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Бывший госсекретарь США добавил, что геополитика сегодня требует «никсоновской гибкости», чтобы помочь разрядить конфликты между Штатами и Китаем.

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