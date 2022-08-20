Польша пообещала обратиться к 5 статье устава НАТО при угрозе от российских «Кинжалов»

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал Скуркевич.
Он добавил, что в случае возникновения реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава НАТО, где фигурирует формула «один за всех и все за одного» (нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса — «Газета.Ru»).
«Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом», — отметил представитель Минобороны Польши.
Ранее российское Министерство обороны заявило, что три самолета МиГ-31и, оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Произошло это 18 августа в рамках мероприятий стратегического сдерживания.