В парламенте Чехии выступили за запрет виз ЕС для россиян

Главы парламентских комитетов утверждают, что такую меру следует включить в перечень антироссийских санкций Евросоюза, вводимых в связи с событиями на Украине.
«Предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются», — приводит радио слова Фишера.
Министр иностранных дел республики Ян Липавский ранее поддержал призывы представителей руководства некоторых государств ЕС запретить членам сообщества выдавать визы россиянам.
Чехия 24 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции на Украине, приостановила выдачу виз гражданам РФ. Они предоставляются ныне исключительно по гуманитарным соображениям. Введенный запрет действует до апреля 2023 года.
Ожидается, что вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам будет вынесен на внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 30—31 августа в столице Чехии, председательствующей в сообществе с 1 июля по 31 декабря.