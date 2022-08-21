13:02 (мск), источник: ТАСС
В Киеве с 22 по 25 августа запретили массовые мероприятия
Гражданам призывают быть внимательными и не игнорировать сигнал тревоги.
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КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий запретили в Киеве с 22 по 25 августа. Об этом сообщило в воскресенье украинское телеагентство ТСН, ссылаясь на поручение начальника киевской городской военной администрации Николая Жирнова.
«Запрещено проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей», — говорится в документе, который агентство разместило в своем Telegram-канале.
В эти дни власти рекомендуют гражданам быть внимательными и не игнорировать сигнал тревоги.