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13:02 (мск), источник: ТАСС

В Киеве с 22 по 25 августа запретили массовые мероприятия

Гражданам призывают быть внимательными и не игнорировать сигнал тревоги.

Источник: AFP 2022

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий запретили в Киеве с 22 по 25 августа. Об этом сообщило в воскресенье украинское телеагентство ТСН, ссылаясь на поручение начальника киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

«Запрещено проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей», — говорится в документе, который агентство разместило в своем Telegram-канале.

В эти дни власти рекомендуют гражданам быть внимательными и не игнорировать сигнал тревоги.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
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