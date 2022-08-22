Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам

«Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — сказал глава государства.
Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории — при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.
Сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, добавил президент.
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии», — заявил Путин.
Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. «С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна», — напомнил президент.
Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны, «будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».
«С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!» — добавил президент.