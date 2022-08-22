05:47 (мск), источник: Известия
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
В Германии оппозиционные политики выступают против выдачи гражданам России шенгенских виз. Об этом 22 августа сообщает газета Bild.
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«Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», — отметила представитель «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц.
Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что невыносимо наблюдать за тем, как россияне едут в отпуск в Европу и тратят там свои деньги, будто ничего не произошло.
Между тем представитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт выразил позицию, что визы необходимо прекратить выдавать только тем россиянам, которые связаны с руководством России.
Он подчеркнул, что всё население страны не является врагом.
Ранее, 20 августа, сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/ «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что изолировать всех россиян не нужно. Вместо этого стоит обратить внимание на тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина, и сделать так, чтобы они больше не могли выезжать в ЕС.
Кроме того, двумя днями ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла высказался против запрета на въезд российских граждан в Шенгенскую зону. Хрупалла пообещал донести свою позицию до канцлера Германии Олафа Шольца, от которого другие партии требуют введения санкций против российских граждан.
Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступили и в Швеции.
Введение временных персональных ограничений министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом.
Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, а также обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.