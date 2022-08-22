Россия и Индия могут признать платежные системы друг друга

Господин Довал в ходе визита встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими членами российского правительства.
Также рассматривается возможность создания международной резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС (помимо РФ и Индии включает Бразилию, Китай и ЮАР).
В конце марта Economic Times сообщал, что Россия и Индия создали аналог SWIFT для расчетов между странами. По данным Bloomberg, Москва предлагала Дели платить в рублях за все, кроме нефти. Власти Индии же хотят вести торговлю в рупиях. Дели использовал национальную валюту для закупки российских угля и нефти. В июле Индия официально ввела международные торговые расчеты в рупиях.