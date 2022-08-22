Рябков: игнорирование странами НАТО красных линий России грозит ядерной войной

В интервью «Известиям» Рябков сказал, что в «современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны». «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями», — утверждает дипломат.
Он уточнил, что Россия «гипотетически допускает» ядерное реагирование «в ответ на агрессию с применением ОМУ» против самой страны или ее союзников. Также ядерное оружие могут применять в ответ на «агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что с военной точки зрения на Украине нет необходимости в применении ядерного оружия. В МИД РФ убеждены, что действия российских вооруженных сил «никоим образом не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине». При этом в ведомстве говорили, что сценарии столкновения ядерных держав снова возвращены в повестку экспертов.