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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков: игнорирование странами НАТО красных линий России грозит ядерной войной

Россия допускает использование ядерного оружия в ответ на применение оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Россия готова на такие меры только в «чрезвычайных обстоятельствах». Дипломат назвал деструктивным выбранный странами НАТО курс и заявил, что такое поведение угрожает в том числе ядерной войной.

Источник: РИА "Новости"

В интервью «Известиям» Рябков сказал, что в «современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны». «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями», — утверждает дипломат.

Он уточнил, что Россия «гипотетически допускает» ядерное реагирование «в ответ на агрессию с применением ОМУ» против самой страны или ее союзников. Также ядерное оружие могут применять в ответ на «агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах.

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что с военной точки зрения на Украине нет необходимости в применении ядерного оружия. В МИД РФ убеждены, что действия российских вооруженных сил «никоим образом не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине». При этом в ведомстве говорили, что сценарии столкновения ядерных держав снова возвращены в повестку экспертов.

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