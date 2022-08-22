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11:35 (мск), источник: Ведомости

Шольц поехал в Канаду искать альтернативу российскому газу

Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек 21 августа прилетели в Канаду. Шольц заявил, что намерен договориться о поставках энергоносителя, который заменит российский газ. Об этом сообщает агентство DPA.

Источник: Reuters

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин собирается активно сотрудничать с Канадой в вопросах энергетики. Кроме того, лидеры стран обсудят поставки в Германию сжиженного природного газа (СПГ), а также никеля, кобальта, лития и графита, которые нужны для производства аккумуляторов, пишет DPA.

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Уже этой зимой Германия может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за возможного сокращения поставок российского газа «Газпромом». Ранее сегодня Хабек заявил, что у страны есть все шансы пережить зиму, не прибегая к решительным мерам. Он уточнил, что жителям Германии следует готовиться к тому, что Россия еще больше сократит поставки газа. В конце августа «Газпром» сообщил, что остановит на три дня единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.

Агентство уточняет, что сначала Шольц и Хабек остановятся в Монреале, где встретятся с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе визита, который продлится до 23 августа, Шольц и Хабек также посетят Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города. Помимо энергетики, политики также намерены обсудить экономическую, политическую и военную поддержку Украины, сообщает DPA.

В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта. В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой.

На заявления немецких властей о готовности турбины к отправке в Россию в «Газпроме» отметили, что не могут доставить оборудования из-за санкций ЕС, Канады и Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что компания ждет документов от западных стран, что турбина не подпадает под санкции.

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