Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

На фоне продолжающегося в Европе энергетического кризиса и мер ЕС по ограничению потребления продолжать полноценно мыться может лишь канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Накануне Шольц, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на фоне рекомендаций правительства экономить воду продолжает принимать душ каждый день. Сегодня он также прибыл в Канаду, где намерен подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики и обсудить поставки СПГ.
Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим ЕС ввел против России семь пакетов санкций, включая запрет на импорт российского угля и частичное эмбарго на поставки нефти. 22 августа биржевая цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $2900.
В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.
Советник Шольца по внешней политике Йенс Плётнер ранее предупреждал о возможной рецессии, которая может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул тогда Плётнер.
Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отмечал, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.