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12:37 (мск), источник: РБК

Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

Накануне Шольц заявил, что на фоне рекомендаций властей экономить воду продолжает принимать душ ежедневно. Медведев раскритиковал ЕС за энергетическую политику и отметил, что канцлер, похоже, единственный, кто продолжает мыться.

Источник: РИА "Новости"

На фоне продолжающегося в Европе энергетического кризиса и мер ЕС по ограничению потребления продолжать полноценно мыться может лишь канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — $2800 за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа?

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России

Накануне Шольц, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на фоне рекомендаций правительства экономить воду продолжает принимать душ каждый день. Сегодня он также прибыл в Канаду, где намерен подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики и обсудить поставки СПГ.

Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим ЕС ввел против России семь пакетов санкций, включая запрет на импорт российского угля и частичное эмбарго на поставки нефти. 22 августа биржевая цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $2900.

На фоне антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Советник Шольца по внешней политике Йенс Плётнер ранее предупреждал о возможной рецессии, которая может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул тогда Плётнер.

До начала конфликта на Украине российский газ составлял около 55% от всего импортируемого Германией. По состоянию на 20 июля доля поставок российского газа снизилась до 26%, говорится в отчете Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отмечал, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.

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