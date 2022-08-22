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12:08 (мск), источник: ТАСС

Все прибывшие в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины дети будут обучаться бесплатно

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Все школьники и студенты, прибывшие в РФ из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, будут получать образование на бесплатной основе. Об этом заявила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов будут получать на бесплатной основе образование», — написала она в своем Telegram-канале.

По данным омбудсмена, на Украине, «вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется, что объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины».

Омбудсмен отмечает, что многочисленные фото и видео в интернете, а также доклад международной организации «Эмнести интернэшнл» доказывают, что власти Украины используют учебные заведения в интересах военных формирований. «Этот факт говорит не только о нарушении всех норм международного права и обычной человеческой этики, но является преступлением против собственного народа. Лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего», — подчеркнула Москалькова.

17 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей по состоянию на начало 2014 года, 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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