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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Борис Джонсон одобрил строительство новой АЭС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил финансирование строительства двух новых атомных реакторов в Саффолке, сообщает The Guardian. Стоимость проекта новой АЭС под названием Sizewell C оценивается в £20−30 млрд. Общая мощность двух реакторов составит 3,2 ГВт.

Источник: Reuters

Принципиальное решение о строительстве новой атомной электростанции в стране господин Джонсон принял еще в июле, утверждают правительственные источники. После этого власти обсуждали инвестиционный план строительства.

«В ближайшие несколько недель мы объявим о правительственном инвестиционном решении по Sizewell C, в котором правительство официально берет на себя обязательства по финансированию проекта. Это позволяет проекту привлекать частный капитал на рынках. Но только в момент принятия окончательного инвестиционного решения в начале 2023 года правительство официально оформит какую-либо долю в уставном капитале», — заявил изданию один из источников.

Проект Sizewell C был разработан консорциумом французской EDF Energy и китайской China General Nuclear Power Group, которым принадлежат 80% и 20% проекта соответственно. Ожидается, что правительство решит выкупить долю до 20% в проекте, вложив в него до £6 млрд.

В настоящее время в стране работают 15 атомных реакторов, однако сроки эксплуатации многих из них заканчиваются.

Кирилл Сарханянц

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