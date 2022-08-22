Борис Джонсон одобрил строительство новой АЭС

Принципиальное решение о строительстве новой атомной электростанции в стране господин Джонсон принял еще в июле, утверждают правительственные источники. После этого власти обсуждали инвестиционный план строительства.
«В ближайшие несколько недель мы объявим о правительственном инвестиционном решении по Sizewell C, в котором правительство официально берет на себя обязательства по финансированию проекта. Это позволяет проекту привлекать частный капитал на рынках. Но только в момент принятия окончательного инвестиционного решения в начале 2023 года правительство официально оформит какую-либо долю в уставном капитале», — заявил изданию один из источников.
Проект Sizewell C был разработан консорциумом французской EDF Energy и китайской China General Nuclear Power Group, которым принадлежат 80% и 20% проекта соответственно. Ожидается, что правительство решит выкупить долю до 20% в проекте, вложив в него до £6 млрд.
В настоящее время в стране работают 15 атомных реакторов, однако сроки эксплуатации многих из них заканчиваются.