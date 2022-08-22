16:15 (мск), источник: ТАСС
Путин направил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей в результате подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной.
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Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале Кремля.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной, светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован в Telegram-канале.