Захарова заявила о планах ЕС «натаскивать террористов» для киевского режима

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», — написала она в своем Telegram-канале.
«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал он.
Боррель добавил, что обсуждение этого вопроса намечено на 29 августа в рамках неформального заседания глав министерств обороны стран ЕС в Праге.
Накануне французская газета Le Monde сообщила, что частная военная компания Mozart обучает украинских солдат на линии соприкосновения в Донбассе. По данным газеты, за четыре месяца обучение прошли около 2 500 военнослужащих ВСУ. Об этом изданию рассказал руководитель компании, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с угрозой для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.