Эрдоган: Зеленский обеспокоен людьми, которые обманывают его

На вопрос одного из местных фермеров о том, как дела у президента Украины Владимира Зеленского, Эрдоган ответил: «Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают».
Последний раз Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Владимиром Зеленским 18 августа во Львове. На встрече также присутствовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По итогам переговоров между Украиной и Турцией было подписано соглашение о восстановлении объектов, разрушенных во время военной операции.
Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере €8 млрд. По мнению украинского президента, от «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров ЕС страдают пенсионеры, переселенцы, учителя и другие граждане, которые зависят от бюджетных выплат. Также украинские власти регулярно обвиняют страны Евросоюза в недостаточной или несвоевременной военной помощи.