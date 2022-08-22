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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган: Зеленский обеспокоен людьми, которые обманывают его

Во время посещения виноградников в Манисе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский обеспокоен частыми обманами людей вокруг него, сообщает турецкий общенациональный телеканал Ulusal.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

На вопрос одного из местных фермеров о том, как дела у президента Украины Владимира Зеленского, Эрдоган ответил: «Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают».

Последний раз Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Владимиром Зеленским 18 августа во Львове. На встрече также присутствовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По итогам переговоров между Украиной и Турцией было подписано соглашение о восстановлении объектов, разрушенных во время военной операции.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере €8 млрд. По мнению украинского президента, от «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров ЕС страдают пенсионеры, переселенцы, учителя и другие граждане, которые зависят от бюджетных выплат. Также украинские власти регулярно обвиняют страны Евросоюза в недостаточной или несвоевременной военной помощи.

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Милена Костерева

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