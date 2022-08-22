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17:49 (мск), источник: © РИА Новости

Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики

ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков», — говорится в сообщении.

Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.

Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.

Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.

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