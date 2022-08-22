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19:10 (мск), источник: ТАСС

Небензя заявил, что Россия открыта к работе по купированию гонки вооружений

Вместе с тем Запад пока не демонстрирует заинтересованности в этом, отметил постпред РФ при ООН.

Источник: AP 2022

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Россия открыта к взаимодействию по купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, но Запад пока не демонстрирует заинтересованности в этом. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, — подчеркнул Небензя. — Однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим».

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