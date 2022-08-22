19:10 (мск), источник: ТАСС
Небензя заявил, что Россия открыта к работе по купированию гонки вооружений
Вместе с тем Запад пока не демонстрирует заинтересованности в этом, отметил постпред РФ при ООН.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ООН, 22 августа. /ТАСС/. Россия открыта к взаимодействию по купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, но Запад пока не демонстрирует заинтересованности в этом. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, — подчеркнул Небензя. — Однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим».