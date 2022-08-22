20:29 (мск), источник: ТАСС
Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно
Она была убита 20 августа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, убитой 20 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества “Царьград Медиа”, город Москва (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Дарья Дугина родилась в 1992 году в семье философа Александра Дугина. Закончила философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, работала в СМИ, в том числе освещала события в Донбассе. Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.