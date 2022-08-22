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23:28 (мск), источник: © РИА Новости

США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий между сторонами по-прежнему остаются, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Источник: © РИА Новости

«Безусловно, мы воодушевлены тем фактом, что Иран принял решение отказаться от ряда требований, таких как снятие санкций с Корпуса стражей исламской революции, однако констатируем, что ряд спорных вопросов по-прежнему остаются», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, США по-прежнему изучают переданные Ираном соображения касательно предложений по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе и постараются ответить на них «как можно скорее».

«Что касается данного вопроса, мы не будем тянуть ни дня», — заверил представитель госдепа США.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29—30 июня.

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