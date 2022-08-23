В Минобороны РФ выбрали основной носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Этот вариант перехватчика впервые оснащен уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами.
Они позволяют в полностью автоматическом режиме без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и в точно рассчитанный момент запустить гиперзвуковую ракету.
Как рассказали «Известиям» источники, принципиальное решение сделать самолет МиГ-31И основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уже принято. Первые опытные машины МиГ-31И уже прошли обкатку.
В частности, они участвовали маневрах стратегических сил, которые прошли в начале этого года. 19-го февраля на сайте kremlin.ru была опубликована схема, согласно которой МиГ-31И с ГЗАР «Кинжал» в рамках этих маневров поразили морскую цель и наземный объект на полигоне «Пембой».
В начале 2010-х годов обсуждался вопрос о прекращении эксплуатации МиГ-31. Однако в итоге было принято решение оставить самолет на службе, а позднее — модифицировать под систему «Кинжал».
В первой «кинжальной» версии МиГ-31К самолет лишился «истребительного» радиолокационного оборудования, вместо него он получил новую систему связи и целеуказания. Из-за размеров и веса изделия изменился центр тяжести самолета. Это потребовало переобучения пилотов. До сих применять «Кинжалы» могли только высококвалифицированные экипажи — это требовало выдерживать скоростной режим и траекторию полета.
В последние годы в России оборудуют инфраструктуру для частей ВКС, которые получат «Кинжалы». В нескольких регионах России готовят арсеналы для хранения и площадки для ремонта, обслуживания и тестирования ракет.