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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин заявил о необходимости публичного трибунала над украинскими военнопленными

Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского прекратить все переговоры с Россией в случае трибунала над бойцами ВСУ, спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что такой суд нужен. По мнению российского парламентария, господин Зеленский — единственный, кто выступает против публичного судебного заседания.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме Президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет “последней чертой” в вопросе переговоров с Россией», — написал спикер в Telegram.

Вячеслав Володин уверен, что подобная реакция связана с тем, что «ему и киевскому режиму есть чего бояться».

«Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — поделился господин Володин своим видением ситуации.

Он считает, что проведение публичного судебного процесса крайне важно, поскольку мировое сообщество «должно знать о преступлениях киевского режима против человечества».

Ранее ряд СМИ опубликовали кадры из Мариупольской филармонии, на сцене которой монтируются четыре камеры с железными решетками. Как сообщило издание Life, в филармонии проходит подготовка к проведению публичного трибунала над членами полка «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) Национальной гвардии Украины.

«Если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации… Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — отреагировал на сообщения о трибунале Зеленский. Глава ДНР Денис Пушилин позже заявил, что заявления украинского президента не повлияют на намерения провести процесс.

Андрей Сапожников

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