Володин заявил о необходимости публичного трибунала над украинскими военнопленными

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме Президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет “последней чертой” в вопросе переговоров с Россией», — написал спикер в Telegram.
«Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — поделился господин Володин своим видением ситуации.
Ранее ряд СМИ опубликовали кадры из Мариупольской филармонии, на сцене которой монтируются четыре камеры с железными решетками. Как сообщило издание Life, в филармонии проходит подготовка к проведению публичного трибунала над членами полка «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) Национальной гвардии Украины.
«Если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации… Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — отреагировал на сообщения о трибунале Зеленский. Глава ДНР Денис Пушилин позже заявил, что заявления украинского президента не повлияют на намерения провести процесс.