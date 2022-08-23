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10:20 (мск), источник: Секрет Фирмы

ООН перестало хватать денег на гуманитарную помощь

Организация Объединённых Наций столкнулась с рекордным недостатком финансирования для оказания гуманитарной помощи странам. В 2022 году ООН планировала помочь более чем 200 млн человек по всему миру. По её подсчётам, на это нужно $48,7 млрд. Однако за 7 месяцев удалось собрать меньше трети этой суммы, сообщила газета The New York Times. Эксперты объяснили это «катастрофическим стечением множества различных обстоятельств».

Источник: AP 2022

Основное финансирование ООН предоставляют страны-доноры. Это США, Евросоюз, Япония, Канада и несколько отдельных европейских государств. Чаще всего они выделяют деньги конкретным странам и на конкретные программы.

Глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что это «самый большой дефицит финансирования», с которым организации когда-либо приходилось сталкиваться. По его словам, он связан с тем, что число нуждающихся в помощи быстро растёт.

Бывший сотрудник ООН и эксперт по финансам организации Юджин Чен отметил, что к «обычному набору кризисов», который усугубляли пандемия и проблемы с климатом, добавился конфликт на Украине. В результате многие крупные доноры ООН «по внутриполитическим причинам» выделяют много денег именно этой стране.

Кризис на Украине продемонстрировал возможность эффективной мобилизации финансов на помощь стране «при наличии политической ангажированности», добавила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Кэтрин Махоуни. Она отметила, что гуманитарные организации сегодня вынуждены делать «душераздирающий выбор».

Среди других причин, по которым ООН остро перестало хватать денег на гуманитарную помощь, издание назвало продовольственный кризис, пандемию, кризис в Афганистане и конфликты в других странах.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал правительства всех стран обложить налогом «чрезмерные доходы» нефтегазовых компаний, так как сейчас весь мир борется с энергетическим кризисом. Вырученные деньги он предлагал направить на поддержку уязвимых сообществ.

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