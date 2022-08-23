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11:26 (мск), источник: Ведомости

Посольство США призвало американских граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Спецоперация на Украине

По данным госдепартамента США, в ближайшие дни российские военные якобы собираются «активизировать удары по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины».

«Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта в том случае, если это безопасно», — сказано в сообщении.

В предыдущий раз с аналогичным призывом к своим гражданам посольство США в Киеве обращалось 14 июля.

Украинские власти ждут обострения конфликта 24 августа, в день независимости Украины. Ранее местные СМИ сообщили, что администрация Киева запретила проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

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