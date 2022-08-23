Медведев назвал единственный вариант гарантий безопасности для Украины

Соседи не могут обеспечить Украине гарантии безопасности, их мог дать только договор с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — написал Медведев.
По его словам, в НАТО Украину не примут. «В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Так что с гарантиями очень кисло», — указал Медведев.
По мнению зампреда, для нынешнего руководства Украины «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может». США не предложат гарантий президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает зампред.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29—30 августа.