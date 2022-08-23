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14:53 (мск), источник: RTVi

Финляндия замедлит выдачу туристических виз россиянам

Финляндия замедляет выдачу туристических виз гражданам России. Об этом объявила на брифинге премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает издание Yle.

Источник: РИА "Новости"

«Скажу прямо, мы замедлили выдачу [туристических] виз, чтобы они не выдавались так же быстро, как раньше», — рассказала премьер.

Она подчеркнула, что Финляндия рассматривает вопрос о создании новой гуманитарной визы, которая позволит посещать россиянам родственников в стране. По ее мнению, вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, доверие утрачено и «никаких перспектив для нового начала нет». При этом он отметил, что в Финляндии живет много россиян и можно осуждать Россию за боевые действия на Украине, однако ненависть ни к чему хорошему не приводит.

«В Финляндии уже много россиян, постоянно проживающих в стране. Осуждение действий России и тех, кто их поддерживает, для нас понятно, но ненависть — это другое дело. Она никогда не давала ничего хорошего», — приводит его слова РИА Новости.

С сентября Финляндия решила поменять визовую политику в России, из-за чего выдача туристических виз будет ограничена. Ассоциация туроператоров России прогнозировала, что срок оформления финской шенгенской визы в консульствах страны может увеличиться как минимум до четырех-пяти месяцев.

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