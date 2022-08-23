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15:29 (мск), источник: © РИА Новости

Канада ввела новые санкции против России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против РФ, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора», — заявил Трюдо в ходе выступления на саммите «Крымская платформа», организованном Зеленским.

Он добавил, что Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.

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