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18:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин посетил ДНР с рабочей поездкой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Донецкую народную республику (ДНР), где встретился с депутатами народного совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов и главой республики Денисом Пушилиным, говорится на сайте Госдумы. Сегодня, 23 августа, Донецк попал под обстрел. Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщало о попадании снаряда вооруженных сил Украины в администрацию главы ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: Государственная Дума РФ

Один из участников встречи в Донецке подтвердил «Ъ», что сразу после окончания встречи депутатов Госдумы во главе с Володиным с Денисом Пушилиным и депутатами парламента республики начался ракетный обстрел Донецка. Участников встречи вывели из здания администрации. По словам собеседника «Ъ» в администрации ДНР, через несколько минут в кабинет Пушилина попал снаряд.

Вместе с Володиным ДНР посетили несколько глав думских комитетов, координатор группы по связям с парламентом ДНР Дмитрий Саблин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин. Как отмечает пресс-служба Госдумы, в ходе встречи с должностными лицами спикер обсудил двусторонние отношения России и ДНР.

«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из народного совета — в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — приводит пресс-служба слова Володина.

ДАН сообщало о сегодняшних обстрелах здания администрации ДНР, из-за чего впоследствии начался пожар. Снаряды попали в фасад, частично разрушились правое крыло и верхний этаж. По оценке агентства, по этому району прилетело от четырех до шести снарядов. Спецслужбы сообщают о двух погибших среди мирного населения.

Сегодня утром Вячеслав Володин опубликовал пост в Telegram, где писал: «Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут».

Полина Собакина

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