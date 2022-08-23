Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение Россией украинских территорий

«Мы будем придерживаться невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он добавил, что недавно в Германии «запустили новый пакет военной помощи Украине, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны», — подчеркнул канцлер ФРГ. Он уточнил, что такие шаги также будут препятствовать переговорному процессу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Зеленскому следует обращаться к жителям Запорожской и Херсонской областей, поскольку инициатива провести референдум исходит от них.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае была полностью освобождена Херсонская область. В настоящее время большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.
Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».