Легендарное письмо Галилея оказалось подделкой Вероятнее всего, его истинный автор - известный миланский фальшивомонетчик XX века.
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
16:34 (мск), источник: Ведомости

Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение Россией украинских территорий

Западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на втором международном саммите «Крымская платформа», организованном по инициативе Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы будем придерживаться невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он добавил, что недавно в Германии «запустили новый пакет военной помощи Украине, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».

«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны», — подчеркнул канцлер ФРГ. Он уточнил, что такие шаги также будут препятствовать переговорному процессу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от мирных переговоров с Москвой, если Россия «пойдет по пути псевдореферендумов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Зеленскому следует обращаться к жителям Запорожской и Херсонской областей, поскольку инициатива провести референдум исходит от них.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае была полностью освобождена Херсонская область. В настоящее время большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.

Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.

Саммит «Крымская платформа» проводится по инициативе Украины уже второй раз. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей «деоккупации» Крыма. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 Какие у инвесторов есть варианты по разблокировке своих бумаг
«Эпоха сотрудничества с Россией закончилась»
Спецоперация на Украине
ВС РФ продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые
Слуцкий: говорить о переговорах России и Украины теперь сложно
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта