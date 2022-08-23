Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2»

«Смена политики предполагает не просто приостановку “Северного потока — 2”, но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — подчеркнул он.
Дуда добавил, что строительство трубопровода началось уже после присоединения Крыма к России, и многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес по-старому.
«Северный поток — 2» — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.