Захарова осудила слова посла Украины в Казахстане о русских

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», — подчеркнула дипломат. Ее слова приводятся на сайте МИД России.
«Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку», — добавила Захарова.
Слова Врублевского прокомментировал и сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, заявив, что Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры. МИД страны выразил Врублевскому протест.
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.