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19:52 (мск), источник: Известия

Захарова осудила слова посла Украины в Казахстане о русских

Высказывания посла Украины в Казахстане доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима. Об этом 23 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Известия

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», — подчеркнула дипломат. Ее слова приводятся на сайте МИД России.

Таким образом она прокомментировала высказывание украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

«Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку», — добавила Захарова.

Слова Врублевского прокомментировал и сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, заявив, что Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры. МИД страны выразил Врублевскому протест.

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.

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Захарова Мария