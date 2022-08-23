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19:31 (мск), источник: © РИА Новости

Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия полностью привержена продуктовой сделке, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По информации МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины.

«В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины… США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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