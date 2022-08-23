Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться уже на этой неделе

Гросси напомнил, что именно присутствие МАГАТЭ может поспособствовать стабилизации ситуации с ядерной безопасностью и снизить риск серьёзной ядерной аварии в Европе.
«Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом», — приводит слова гендиректора пресс-служба агентства.
Ранее Гросси заявил, что организация ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС, а также приветствовал недавние заявления о том, что РФ и Украина поддерживают стремление МАГАТЭ.