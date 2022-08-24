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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

Резников заявил о страхе из-за «усталости» мира от Украины

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников опасается «синдрома усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинский чиновник назвал это одной из главных угроз для Киева в его противостоянии с Москвой.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — рассказал Резников.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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