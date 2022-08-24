Мужа Нэнси Пелоси приговорили к пяти дням заключения после пьяного вождения

При этом судья засчитал ему четыре дня — два, проведенные под арестом, и два за примерное поведение. Пятый день ему придется провести на исправительных работах. Кроме того, Пелоси должен будет прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде.
Помимо этого, в его машину будет установлена специальная система блокировки зажигания, позволяющая проверить дыхание водителя на алкоголь перед запуском двигателя. По словам судьи, ему также придется заплатить почти $7 тыс. штрафа.
Ранее Калифорнийский дорожный патруль сообщил, что 29 мая Пелоси ехал по государственной трассе в Оквилле, и джип 2014 года врезался в его Porsche 2021 года. По данным прокуратуры, 48-летний водитель джипа получил травмы в результате столкновения.
В крови Пола Пелоси обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле. Сумма назначенного за него залога составила $5 тыс.
Нэнси Пелоси находилась в это время на восточном побережье США, она выступала на церемонии вручения дипломов выпускникам Брауновского университета в штате Род-Айленд.