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10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Мужа Нэнси Пелоси приговорили к пяти дням заключения после пьяного вождения

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в ходе суда признал свою вину в вождении в нетрезвом виде и был приговорен к пяти дням заключения, исправительным работам и штрафу. Об этом сообщает Politico.

Источник: AP 2022

При этом судья засчитал ему четыре дня — два, проведенные под арестом, и два за примерное поведение. Пятый день ему придется провести на исправительных работах. Кроме того, Пелоси должен будет прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде.

Помимо этого, в его машину будет установлена специальная система блокировки зажигания, позволяющая проверить дыхание водителя на алкоголь перед запуском двигателя. По словам судьи, ему также придется заплатить почти $7 тыс. штрафа.

Ранее Калифорнийский дорожный патруль сообщил, что 29 мая Пелоси ехал по государственной трассе в Оквилле, и джип 2014 года врезался в его Porsche 2021 года. По данным прокуратуры, 48-летний водитель джипа получил травмы в результате столкновения.

В крови Пола Пелоси обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле. Сумма назначенного за него залога составила $5 тыс.

Нэнси Пелоси находилась в это время на восточном побережье США, она выступала на церемонии вручения дипломов выпускникам Брауновского университета в штате Род-Айленд.

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