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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу назвал цель США на Украине

Шойгу заявил, что США на Украине пытаются добиться стратегического истощения России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 24 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в среду.

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что Россия прилагала «значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях».

«Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь — по нейтральному статусу Украины», — заявил министр обороны РФ.

По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы — о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.

«В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина», — констатировал Шойгу.

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