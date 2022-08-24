14:57 (мск), источник: Ведомости
Великобритания прекратила импорт российского топлива впервые с 1997 года
В 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в эту страну.
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Великобритания (ВБ) в июне 2022 г. не импортировала российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета, сообщило 24 августа Национальное бюро статистики ВБ.
В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов ($588,8 млн по текущему курсу). Теперь объем импорта сократился до нуля.
Импорт российской переработанной нефти в ВБ в июне, по данным статистического ведомства, снизился на 281 млн фунтов стерлингов, импорт сырой нефти — на 105 млн фунтов стерлингов, газа — на 95 млн, а угля, кокса и брикетов — на 18 млн.
В ведомстве также обратили внимание, что в 2021 г. Россия была крупнейшим поставщиком переработанной нефти в Великобритании, на которого приходилось 24,1% такого импорта, а также 5,9% ввоза сырой нефти и 4,9% — газа.
После введения антироссийских санкций импорт других российских товаров также начал сокращаться и в июне, по данным британской статистики, составил в денежном выражении всего 33 млн фунтов стерлингов. Это самый низкий показатель с 1997 г.
Власти Великобритании после начала СВО объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить также и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В результате импортеры стали искать альтернативы и увеличили импорт сырой нефти из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта, что «частично компенсировало сокращение импорта из России», отмечается в релизе нацбюро статистики Великобритании.
Также ранее от импорта российской нефти отказались США, а Евросоюз ввел эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, которое начнет действовать в декабре этого года.
В результате РФ пришлось переориентировать поставки топлива на азиатские рынки — в основном на Индию и Китай.
Bloomberg ранее сообщил, что Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г. Импорт нефти за это время вырос на 8%, энергетического угля — на 14%, коксующегося угля — на 63%.
В результате Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию. По данным индийских СМИ, с апреля по июнь Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз, в результате чего Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в страну. Доля российского топлива в импорте Индии выросла до 10%, а до начала СВО составляла 0,2%.
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