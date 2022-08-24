14:51 (мск), источник: Ведомости
На совещании у Владимира Путина предложили новые меры по борьбе с пожарами
Для ликвидации очагов возгорания требуется больше техники и усиление полномочий МЧС.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами поручил принять срочные меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов.
«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», — сообщил Путин.
Путин предупредил, что угроза развития природных пожаров на Дальнем Востоке сохраняется, там «пожароопасная ситуация традиционно сложная». Президент отметил, что в этом году общая площадь горения в 2,8 раза меньше, чем в 2021 г. Тем не менее, она превысила 3 млн га, подтвердил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Аномальная жара сохраняется, и это затрудняет борьбу с природными пожарами, добавил Путин.
По словам президента, сейчас в 18 регионах тушат 104 лесных пожара на площади более 107 000 га.
В частности, наиболее сложная обстановка зафиксирована в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в республиках Коми, Марий Эл и Якутии.
Куренков пообещал, что в ближайшее время режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации в лесах будет введен в Нижегородской области и республике Марий Эл.
Путин попросил вице-премьера — главу аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, который накануне возглавил правкомиссию по борьбе с лесными пожарами, посетить пожароопасные регионы. Аналогичная задача была поставлена главе правительства Михаилу Мишустину, сообщил глава государства.
Также президент отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина в помощи соседям. Он направил в Рязанскую область 240 пожарных (затем их число было увеличено до 9000) и три вертолета. Собянин тоже выступил на совещании, отметив, что готов оказывать содействие регионам, в которых «постоянно возникают пожары». Мэр столицы добавил, что субъекты федерации должны в обязательном порядке помогать соседним регионам.
Сейчас смогом и дымом из Рязанской области дышат около 20 млн человек, пояснил Собянин:
Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров.
Всего в тушении пожаров в Рязанской области сейчас задействованы группировки сил и средств из шести регионов, также было направлено пять воздушных судов, отметил Куренков.
Кроме того, для борьбы с природным бедствием в область перебросили тяжелую инженерную технику спасательных центров МЧС, с помощью которой было проложено более 25 км минерализованных полос — они задерживают распространение низового пожара, доложил также Куренков. Но в регионе отмечается нехватка гусеничной техники, которая необходима для локализации очагов возгорания. Также тушению пожаров мешает ветер, порывы которого достигают до 25 м/с.
В столичном регионе серьезных пожаров нет, а пожар в Рязанской области будет локализован в течение одного-двух дней, отметил Собянин.
Путин отметил, что все ресурсы и средства для оперативного реагирования на такие ситуации в России есть, «вопрос только в организации работы».
Скорректировать механизм работы предложил министр финансов Антон Силуанов. В частности, по его словам, нужно передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС (сейчас подчиняется Рослесхозу). «Мне кажется, что нам немного нужно подправить механизм — Сергей Семенович [Собянин] об этом говорил — механизм действий во время пожаров. Что получается? У нас Росавиалесоохрана тушит леса, за населенные пункты отвечает МЧС. Здесь нужно сделать единый механизм управления всей этой системой», — отметил он.
Сегодня власти Владимирской области сообщили, что пожар в Рязанской области начал распространяться в сторону Подмосковья, в сторону Шатурского района Московской области. По словам директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, расстояние от пожаров в Рязанской области до Владимирской области за два дня сократилось на 4 км, до 23 км. Владимирские лесники начали поддерживать активную связь со своими коллегами из Рязанской области для обмена данными, добавил он. На данный момент на территории Владимирской области действуют два лесных пожара.
Обстановка с лесными пожарами в России остается напряженной, этому способствует в том числе жара и сухие грозы.
В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, общая площадь, пройденная огнем, превысила 8000 га. Смог и запах гари от пожаров в Рязанской области впервые дошли до Москвы 17 августа и сохраняются в течение нескольких дней. Ранее синоптики сообщили, что запах гари пойдет на спад не раньше 25 августа. Роспотребнадзор ни в один из дней не зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе города.