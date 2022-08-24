Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи

«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.