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15:08 (мск), источник: © РИА Новости

Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время, заявил президент Джо Байдена по случаю Дня независимости Украины.

Спецоперация на Украине

«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Новый пакет позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары. Благодаря всему этому, уверен Байден, Украина сможет «обороняться в долгосрочной перспективе».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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