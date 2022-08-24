Зеленский призвал к передаче контроля на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ

«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании СБ ООН.
Ранее на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Он выразил серьезную озабоченность ситуацией на ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.