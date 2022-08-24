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19:43 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский призвал к передаче контроля на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ

ООН, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы миссия МАГАТЭ как можно скорее обеспечила «постоянный контроль» над ситуацией на Запорожской АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании СБ ООН.

Ранее на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Он выразил серьезную озабоченность ситуацией на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. Ожидается, что она должна состояться в течение следующих нескольких дней и Гросси возглавит ее лично.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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