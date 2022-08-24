Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями Анапы Продолжаем знакомить вас с интересными местами российских курортов и проверять вашу память и интуицию.
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
19:17 (мск), источник: РБК

Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины

Безразличие европейских политиков к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя реакцию Запада на гибель политолога Дарьи Дугиной.

Спецоперация на Украине
Источник: РБК

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. На пересечении Можайского и Звенигородского шоссе в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Ее отец ехал в другом автомобиле. Следственный комитет назвал убийство заказным.

Через два дня ФСБ заявила, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, считает спецслужба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинения в причастности Киева к убийству. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал данные ФСБ частью длинной цепочки провокаций России и обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за поддержки Украины.

 Стало известно об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
«Есть предел напору фекалий»: Медведев резко отреагировал на опрос о РФ
Спецоперация на Украине
Авиация и артиллерия уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами
В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»
Резников заявил о страхе из-за «усталости» мира от Украины
WP: Зеленский в феврале был не против подать в отставку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ