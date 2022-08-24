Канада хочет передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

«Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — уточнила Жоли.
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за вероятного прекращения поставок голубого топлива из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Помимо этого, всей Европе грозит серьезный дефицит топлива, поскольку главная российская магистраль «Северный поток» работает лишь на 20 процентов от общей мощности. «Газпром» объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас в работе магистрали задействован только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против «Газпрома» местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки нужны разрешения властей ЕС и Лондона.
Как подчеркивало ранее российское посольство в Берлине, поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, Россия требует подтверждение, что она и другие детали, которым требуется обслуживание, не станут объектами рестрикций Канады, Великобритании и Евросоюза.