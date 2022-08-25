Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию

В среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.
Отвечая на вопрос ведущего о том, обеспокоена ли Москва по поводу отправки военной помощи США Украине на 3 миллиарда долларов, Полянский сказал: «Это не очень сильно меняет ситуацию на земле».
«Это, конечно, делает ситуацию более сложной для нас, в особенности для мирных граждан, потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать. Это значит больше потерь среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций, подобных обстрелу Еленовки, где в ходе этого обстрела были убиты украинские пленные», — отметил он.
Как подчеркнул дипломат, в РФ знают, что все эти удары были абсолютно прицельными и они не могут наноситься без вовлечения американцев. Это было признано самой украинской стороной, добавил он.
«Это (последний пакет американской военной помощи Киеву — ред.) не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты», — подчеркнул он.
При этом он подчеркнул, что у России очень сильный враг. Дипломат пояснил, что имеет в виду не Украину, а страны НАТО, «которые ведут опосредованную войну с Россией на Украине руками украинцев, до последнего украинца».