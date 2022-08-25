Германия объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине

Дипломат отметила, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани».
«К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов», — рассказала Бербок.
Глава внешнеполитического ведомства пояснила, что для Киева было бы лучше получить оружие «вчера, а не сегодня», однако Берлин также должен планировать «в среднесрочной перспективе».
«Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины», — цитирует дипломата телеканал.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.