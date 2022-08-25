В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС

«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — подчеркнул Рогов.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.